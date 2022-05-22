Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Филиппин

Близ побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Природный катаклизм был зарегистрирован 21 мая в 21:50 по местному времени (22 мая 00:50 о Москве).Эпицентр находился всего в пяти километрах на юго-восток от населенного пункта Насугбу. Глубина залегания очага составила 174 километра.

Данных о возможных разрушениях и жертвах не поступало.

Ранее сообщалось, что три землетрясения менее чем за час случились на западном побережье Японии в префектуре Исикава. Два землетрясения произошли с интервалом две минуты. Магнитуда составляла 4,3 и 4,1, очаг залегал на глубине 10 километров. Третье землетрясение магнитудой 4,0 случилось там же несколько позже. Сила толчков достигла четырех баллов по принятой в Японии семибалльной шкале.

В середине марта при землетрясении на северо-востоке Японии пострадали более 200 человек, также есть погибшие (данные об их количестве разнятся). Эпицентр располагался в Тихом океане. Произошло цунами.