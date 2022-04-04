Японию сотрясли 3 землетрясения подряд

Три землетрясения менее чем за час случились на западном побережье Японии в префектуре Исикава. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на данные Главного метеорологического управления. Данных о разрушениях и жертвах нет.

Два землетрясения произошли с интервалом две минуты — в 10:26 и 10:28 (по московскому времени — 4:26 и 4:28). Магнитуда составляла 4,3 и 4,1, очаг залегал на глубине 10 километров. Третье землетрясение магнитудой 4,0 случилось там же в 11:18 (5:18 по московскому времени). Сила толчков достигла четырех баллов по принятой в Японии семибалльной шкале. Угроза цунами отсутствует.

В середине марта при землетрясении на северо-востоке Японии пострадали более 200 человек, также есть погибшие (данные об их количестве разнятся). Эпицентр располагался в Тихом океане. Произошло цунами.

Позже, 25 марта, в Японии вновь зафиксировали землетрясение. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.