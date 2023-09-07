Происшествия 07 сентября 2023, 05:38 Появилось видео с моментом уничтожения БПЛА в Раменском округе Подмосковья Shot: появилось видео с моментом уничтожения БПЛА в Раменском округе Подмосковья РИА «Новости»

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Появились кадры с моментом уничтожения украинского беспилотника в Раменском городском округе Московской области. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно появление яркой вспышки, после которой раздался громкий звук взрыва.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник в Раменском городском округе. Он отметил, что по неуточненным данным, пострадавших нет.

В эту же ночь губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Ростове-на-Дону системы ПВО сбили два дрона. Обломки одного упали в центре города, а второго — за городом, в западной части региона.

В Минобороны РФ заявили, что украинские военные в ночь на 7 сентября попытались атаковать российские объекты тремя беспилотниками. Два БПЛА российские системы противовоздушной обороны сбили в Ростовской области, а третий — в Подмосковье.