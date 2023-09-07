Происшествия 07 сентября 2023, 04:06 Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Раменским округом Собянин: в Раменском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника РИА «Новости»

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ВСУ попытались в ночь на 7 сентября атаковать Москву беспилотником. Российские силы ПВО пресекли эту попытку, сбив БПЛА в Раменском городском округе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — добавил он.

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Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. По его словам, сбили два беспилотника. Один дрон упал в центре города, а второй — в западной части.

В ночь на 5 сентября мэр Москвы сообщил об уничтожении двух БПЛА — в Калужской области и в Истринском округе Подмосковья. Градоначальник отметил, что в результате ЧП никто не пострадал.

Перед этим дрон вертолетного типа обнаружили в Москве на проспекте Академика Сахарова. Устройство отправили на экспертизу для выяснения обстоятельств.