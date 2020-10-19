Сиделку, подозреваемую в убийстве пенсионерки в Волгоградской области, приговорили к 12 годам тюрьмы

Суд приговорил сиделку, задушившую свою 85-летнюю подопечную, к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, отбывать которые женщина будет в исправительной колонии общего режима», — передает РИА «Новости» сообщение СК.

В мае полиция заподозрила 51-летнюю сиделку в убийстве пенсионерки. Ее наняли родственники, чтобы она ухаживала за женщиной. Труп был обнаружен в поселке Елань. А на теле были следы избиения и удушья, также были сломаны несколько ребер.

По версии следствия, обвиняемая была пьяной в тот день. Она избила старушку, а потом ее задушила. Также женщина вызвала полицию и сообщила, что пенсионерка сама умерла из-за несчастного случая.

Ранее в Санкт-Петербурге на берегу Ижоры 48-летний бездомный изнасиловал и ограбил 79-летнюю пенсионерку. Он украл у погибшей 15 рублей и после всех действий скрылся. Полиция его уже задержала. В отношении него возбуждено уголовное дело.