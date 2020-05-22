Сиделку заподозрили в убийстве 85-летней женщины в Волгоградской области

Труп пожилой женщины обнаружили в поселке Елань. На ее теле заметили следы избиений и удушья. Предполагается, что в убийстве виновата местная жительница.

«Вечером 19 мая текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, соцработник избила ногами лежачую пенсионерку, а затем задушила ее», — уточнили в пресс-службе.

Подозреваемая самостоятельно вызвала сотрудников полиции. Она планировала выставить гибель как несчастный случай.

Против сиделки возбудили уголовное дело об убийстве.