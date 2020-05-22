22 мая 2020, 11:13
Сиделку заподозрили в убийстве 85-летней женщины в Волгоградской области
Полиция заподозрила сиделку из Волгоградской области в убийстве. По мнению сотрудников, она задушила женщину в возрасте 85 лет. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу СУСК по региону.
Труп пожилой женщины обнаружили в поселке Елань. На ее теле заметили следы избиений и удушья. Предполагается, что в убийстве виновата местная жительница.
«Вечером 19 мая текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, соцработник избила ногами лежачую пенсионерку, а затем задушила ее», — уточнили в пресс-службе.
Подозреваемая самостоятельно вызвала сотрудников полиции. Она планировала выставить гибель как несчастный случай.
Против сиделки возбудили уголовное дело об убийстве.