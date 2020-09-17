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    17 сентября 2020, 16:15

    Бездомный изнасиловал и ограбил пенсионерку в Петербурге

    Анастасия Кременчугская

    В Колпино на берегу Ижоры бездомный мужчина изнасиловал и ограбил 79-летнюю пенсионерку. Она была госпитализирована. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

    У пострадавшей диагностировали закрытый перелом обеих скуловых костей, ушибы и ссадины мягких тканей головы и лица. По словам пенсионерки, неизвестный угрожал ей ножом, украл у нее 15 рублей, после чего изнасиловал и скрылся.

    Подозреваемого уже задержали. Им оказался 48-летний бездомный мужчина. Против него возбудили уголовное дело.

    Новости SMI.FM