17 сентября 2020, 16:15
Бездомный изнасиловал и ограбил пенсионерку в Петербурге
В Колпино на берегу Ижоры бездомный мужчина изнасиловал и ограбил 79-летнюю пенсионерку. Она была госпитализирована. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
У пострадавшей диагностировали закрытый перелом обеих скуловых костей, ушибы и ссадины мягких тканей головы и лица. По словам пенсионерки, неизвестный угрожал ей ножом, украл у нее 15 рублей, после чего изнасиловал и скрылся.
Подозреваемого уже задержали. Им оказался 48-летний бездомный мужчина. Против него возбудили уголовное дело.