Бездомный изнасиловал и ограбил пенсионерку в Петербурге

У пострадавшей диагностировали закрытый перелом обеих скуловых костей, ушибы и ссадины мягких тканей головы и лица. По словам пенсионерки, неизвестный угрожал ей ножом, украл у нее 15 рублей, после чего изнасиловал и скрылся.

Подозреваемого уже задержали. Им оказался 48-летний бездомный мужчина. Против него возбудили уголовное дело.