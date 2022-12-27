Происшествия 27 декабря 2022, 07:48 Штраф экс-гендиректору «Зимней вишни» увеличили на 49 миллионов рублей ТАСС: суд увеличил штраф экс-совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Вишневскому на 49 млн рублей Пресс-служба МЧС

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Апелляционный суд увеличил штраф бывшему гендиректору и совладельцу кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеславк Вишневскому с 21 миллиона до 70 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС из зала суда.

Вишневскому назначили штраф в размере десятикратной суммы взятки в качестве дополнительного наказания. В остальном приговор оставили неизменным.

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В октябре Центральный райсуд Кемерова назначил бизнесмену штраф и восемь лет колонии строгого режима за взятку начальнику инспекции областного управления Госстройнадзора. Вишневский решил реконструировать торговый центр без разрешения на строительство и с нарушением первоначального проекта (согласно ему, на всех этажах должны были разместить автоматические системы пожаротушения). Для этого он через посредника передал руководству регуправления Госстройнадзора семь миллионов рублей.

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Пожар, случившийся в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года, унес жизни 60 человек, среди которых 37 детей. В торговом центре оказалась отключена сигнализация, пожарные входы были заблокированы.

Экс-гендиректор Кемеровского кондитерского комбината Юлия Богданова, компания которой владела ТЦ, получила 14 лет колонии, технический директор комбината Георгий Соболев — 11 лет, владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок — 13,5 года, остальные ответственные за трагедию — от пяти лет лишения свободы.