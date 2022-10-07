Бывшего гендиректора «Зимней вишни» приговорили к 8 годам тюрьмы | 360°

Криминал 07 октября 2022, 07:51 Поделиться Telegram

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Viber Бывшего гендиректора «Зимней вишни» приговорили к 8 годам тюрьмы Суд приговорил бывшего гендиректора «Зимней вишни» к 8 годам за взятку Госстройнадзору МЧС России

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Центральный районный суд Кемерова вынес приговор бывшему генеральному директору и совладельцу ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому за взятку руководству регионального управления Госстройнадзора. Он проведет восемь лет в колонии строгого режима, сообщил ТАСС.

«Признать виновным, <…> назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 21 миллион рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — объявил судья.

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Прокурор просил 10 лет лишения свободы. Вячеслав Вишневский признался в том, что в 2013–2014 годах через посредника дал взятку на сумму семь миллионов рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Он рассчитывал реконструировать торговый центр без разрешения на строительство и с нарушением проекта, по которому на всех этажах «Зимней вишни» должны были поставить автоматические системы пожаротушения.

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В торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года произошел пожар. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В ТЦ были заблокированы пожарные выходы и отключена сигнализация.

Ранее бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината Юлию Богданову, чья компания владела торговым центром, приговорили к 14 годам тюрьмы, владельца ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежду Судденок к 13,5 годам, технического директора Кемеровского кондитерского комбината Георгия Соболева — к 11 годам. Другие ответственные за пожар получили от пяти лет лишения свободы.

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