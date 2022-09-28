Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» признался в даче взятки на 7 млн рублей | 360°

Криминал 28 сентября 2022, 12:29 Поделиться Telegram

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Viber Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» признался в даче взятки на 7 млн рублей Адвокат Трифонов: совладелец ТЦ «Зимняя вишня» признался в даче взятки РИА Новости

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Совладелец сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский признался, что давал взятку в размере семи миллионов рублей, чтобы реконструировать торговый центр без разрешения на строительство. Об этом сообщил его адвокат Вадим Трифонов.

Сторона гособвинения попросила приговорить Вишневского к 10 годам лишения свободы, добавил юрист в комментарии РИА «Новости».

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Следствие установило, что в 2013–2014 годах Вишневский через посредника дал взятку в семь миллионов рублей, чтобы без разрешения на строительство реконструировать ТЦ. Кроме того, работы проводили с нарушением утвержденного проекта, согласно которому на всех этажах «Зимней вишни» должны были быть установлены автоматические системы пожаротушения.

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Ранее Вишневский заявлял, что это была не взятка, а оплата по официальному договору услуг организации, которая занималась и разрешительной документацией.

Адвокат добавил, что из-за того, что совладелец ТЦ признал вину в даче взятки в 2013 году, они запросили смягчения наказания в порядке статьи 164 Уголовного кодекса. В качестве смягчающих обстоятельств указали наличие у обвиняемого несовершеннолетних детей и престарелой матери с онкологическими заболеваниями.

«(Сторона гособвинения запросила — примеч. ред.) 10 лет и 490 миллионов (рублей — примеч. ред.) штрафа», — добавил Трифонов.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

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