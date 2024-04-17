Происшествия 17 апреля 2024, 12:58 Штормовое предупреждение объявили в Томске из-за паводка Власти Томска: в городе объявили штормовое предупреждение Пресс-служба МЧС

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В Томске объявили штормовое предупреждение в связи с повышением уровня воды. Об этом сообщили на сайте администрации.

«По информации ТЦГМС, в Томске с 18 по 21 апреля будет сохраняться высокая водность в связи со сложной ледовой обстановкой на Томи», — предупредили власти.

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Горожан призвали соблюдать необходимые меры безопасности. В случае экстренных ситуаций следует обратиться к спасательным службам.

По данным на 15 апреля, более 140 домов в селах и садоводческих товариществах остались затопленными под Томском. Из опасной зоны эвакуировали более 80 человек. В границах Заречного и Спасского сельских поселений объявили режим ЧС муниципального характера. Региональное управление МЧС предупреждало жителей о повышении уровня воды в реке Томь.