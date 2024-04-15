Происшествия 15 апреля 2024, 10:27 Более 140 домов затопило в Томском районе из-за паводков Глава Томского района Черноус: в регионе затопило больше 140 домов Telegram-канал главы Томского района Вячеслава Черноуса

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На утро 15 апреля свыше 140 домов в селах и садоводческих товариществах оставались затопленными под Томском. Более 80 человек эвакуировали из опасной зоны, сообщил глава Томского района Вячеслав Черноус в своем Telegram-канале.

По его словам, на 16-м километре трассы Казанка — Батурино и 30-м километре Вершинино — Яр остаются переливы.

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В общей сложности из зоны подтопления эвакуировали 76 взрослых и восемь детей. Пункт временного размещения в селе Вершинино принял 12 человек, включая троих детей.

В границах Заречного и Спасского сельских поселений объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Представители регионального МЧС предупредили жителей о повышении уровня воды в реке Томь в районе Томска с 15 по 17 апреля. Он может достичь критической отметки.