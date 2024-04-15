Общество 15 апреля 2024, 09:21 МЧС предупредило о возможном поднятии воды в реке Томь до опасной отметки МЧС: уровень воды в реке Томь в районе Томска может подняться до опасной отметки Пресс-служба МЧС

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Уровень воды в реке Томь в районе Томска будет повышаться. Он может достичь критической отметки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

В ведомстве отметили, что на реке Томь образовался затор льда. Из-за этого с 15 по 17 апреля подъем уровня воды вероятнее всего продолжится.

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«Возможно достижение опасной отметки 890 сантиметров (Томск, гидроствор)», — уточнили в МЧС.

Приусадебные участки в населенных пунктах Черная речка и Тахтамышево продолжит подтапливать. В ведомстве подчеркнули, что анализ складывающейся ситуации в регионе сформировали на основе объявленного в понедельник, 15 апреля, штормового предупреждения Томского гидрометцентра.

Спасатели МЧС России помогают доставлять продукты в затопленный населенный пункт Вершинино Томского района. По данным на утро 15 апреля уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада за сутки вырос на 99 сантиметров. Пока он составляет 860 сантиметров.