Происшествия 17 марта 2024, 18:17 Школьница устроила пожар на избирательном участке в Краснодаре Школьница в Краснодаре подожгла скатерть на избирательном участке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Школьница в Краснодаре подожгла скатерть на одном из избирательных участков. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах по городу.

ЧП произошло на участке № 108 в образовательном учреждении в населенном пункте Новознаменское, в результате возгорания бюллетени не пострадали.

Реклама

«Девочка пришла на участок с розжигом и спичками, на парте избирательной комиссии она подожгла скатерть. Сотрудники участка потушили огонь своими силами», — заявил источник агентства.

По предварительным данным, 13-летняя девочка решилась на поджог после ознакомления с некой информацией в интернете. На учете в полиции ранее она не стояла.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что некоторые жители России решались на провокации на участках после получения звонков от неизвестных. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал провокаторов на выборах криминальными активистами и пригрозил им статьей о госизмене.