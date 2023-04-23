Происшествия 23 апреля 2023, 20:22 Школьники-вандалы повредили полсотни надгробий на кладбище под Саратовом РЕН ТВ: школьники повредили более 50 надгробий на кладбище под Саратовом Pxhere

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Полиция задержала двоих подростков, которые испортили более 50 надгробий на Поворинском кладбище в Саратовской области. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Тревогу забил сторож кладбища, заметивший заваленные погребальные стелы. Оказалось, что это дело рук двух мальчиков 12 и 13 лет. Они повредили надгробия «из хулиганских побуждений».

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«В отношении родителей составлены административные протоколы», — написало издание.

Ранее «360» писал, что в социальных сетях появился ролик, на котором подросток, говорящий о себе в женском роде, целовался со сверстником и мочился на могилу. Заинтересовался историей глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, он поручил воронежским следователям разобраться в обстоятельствах. Позже несовершеннолетних 15 и 16 лет задержали.