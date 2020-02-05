Шесть человек спасли из горящей квартиры в Москве

Пожар произошел в многоквартирном доме на северо-востоке Москвы. На место уже прибыли спасатели. Им удалось спасти шесть человек. Из здания эвакуировали 20 жильцов.

В столичном главке МЧС «360» рассказали, что загорелась многоэтажка на улице Плещеева, 3. Огонь охватил квартиру на шестом этаже. Из окна было видно пламя.

Пожарные, добавил источник в экстренных службах, попросили, чтобы по адресу выслали три кареты скорой помощи.

По первоначальным данным, из пожара удалось спасти двух человек, еще 15 эвакуировали. Пламя локализовали на площади в 40 квадратных метров. Позже в пресс-службе МЧС уточнили РИА «Новости», что спасены шестеро. Трех человек вывели из горящей квартиры и еще столько же — из соседней.

«С выше расположенных этажей выведены 20 человек, из них двое детей», — уточнили в ведомстве.

Сведений о пострадавших не поступало.