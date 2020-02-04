Пятиклассник из ХМАО спас младшего брата из пожара

В Ханты-Мансийском автономном округе школьник спас своего трехлетнего брата из пожара. Мальчики остались одни дома. Им пришлось прыгать из горящего здания в сугроб.

Двухэтажный деревянный дом в поселке Верхнеказымский Белоярского района загорелся утром 31 января, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В это время большинство жильцов уже ушли на работу.

Мальчик присматривал за младшим братом, когда квартира стала наполняться дымом. Ребята смотрели мультики. Пятиклассник почувствовал запах гари и сначала решил, что это обогреватель.

«Матвей начал кашлять. Я дал ему мокрое полотенце и сказал дышать так», — рассказал школьник.

Он спустился к двери в подъезд, потом подбежал к окну и услышал крики взрослых. Потом увидел черный дом и понял, что начался пожар.

«Открыл окно. Спросил у взрослых, что делать. Мне прокричали: „Прыгай!“» — поделился ребенок. Он выбил москитную сетку, аккуратно сбросил в сугроб под окном младшего брата и прыгнул следом.

В МЧС заметили, что пламя почти полностью уничтожило дом. Пострадавших в пожаре нет. Возгорание началось из-за короткого замыкания.

Мама спасшихся мальчиков поблагодарила педагогов и пожарных за их уроки. Благодаря этому дети не теряются в подобных ситуациях и действуют без паники.