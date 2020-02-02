Горевший склад в Раменском потушили

Склад в Раменском, где горело больше двух тысяч квадратных метров, потушили. ЧП произошло в хранилище металлоизделий в промзоне в деревне Островцы.

Сообщение о пожаре на Тураевском шоссе в Раменском поступило к спасателям в 02:16, рассказали в пресс-службе подмосковного управления МЧС. Площадь возгорания составляла 2070 квадратных метров.

В 03:50 огонь был локализован, в 05:04 ликвидировали открытое горение. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара пока не известны. По предварительным данным, людей в здании в момент происшествия не было.

В тушении задействовали 68 человек и 20 единиц техники.