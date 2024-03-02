Эксклюзив 02 марта 2024, 09:35 Момент взрыва дрона в Санкт-Петербурге попал на видео Момент взрыва БПЛА в Санкт-Петербурге попал на камеру видеонаблюдения

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Появилось видео момента взрыва беспилотного летательного аппарата в Санкт-Петербурге. Кадры показал Telegram-канал «Mash на Мойке».

В опубликованном ролике беспилотник влетел в здание, последовал сильный взрыв, разлетелась обшивка балконов и стекла.

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Местный житель рассказал «360», что пострадали все дома в округе.

«По пострадавшим информации никакой нет, но там работают полиция, пожарные, скорая помощь. Звук был такой специфический, от летательного аппарата. Потом взрыв и сильный запах пороха после него», — отметил он.

Еще один мужчина также подтвердил, что слышал сильный гул перед взрывом.

«Такой гул, словно летело что-то. А потом шандарахнуло сразу», — рассказал он «Петербургскому дневнику».

ЧП произошло утром в субботу в районе дома 161 на Пискаревском проспекте, «360» показывал эксклюзивные кадры с места ЧП.

Прибывшие на место ЧП экстренные службы эвакуировали из пострадавшего дома порядка 100 человек. Информация о пострадавших не поступала.