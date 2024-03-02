Эксклюзив 02 марта 2024, 09:15 Власти Санкт-Петербурга сообщили об отсутствии жертв после взрыва Беглов: в результате взрыва в Санкт-Петербурге жертв нет

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В результате сильного взрыва в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга жертв среди местного населения нет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Сотрудники силовых ведомств и МЧС работают на месте происшествия. Жертв нет. У двух домов частично пострадало остекление балкона, из пострадавших квартир жителей эвакуировали», — написал он.

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Беглов отметил, что лично возглавил оперативный штаб после ЧП. По его словам, одной из приоритетных задач является оценка характера повреждений для оказания необходимой помощи жителям.

Утром 2 марта в районе дома 161 на Пискаревском проспекте города произошел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной мог стать бесплотный летательный аппарат. Прибывшие на место экстренные службы эвакуировали из дома порядка 100 человек.

В распоряжении «360» появилось эксклюзивное видео с места происшествий.