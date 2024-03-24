Происшествия 24 марта 2024, 14:29 «Скорбим». Черные ленты появились на флагах здания МИД в день траура по жертвам теракта Черные траурные ленты появились на флагах здания МИД в память о жертвах теракта РИА «Новости»

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На российских флагах главного здания МИД появились черные траурные ленты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Общенациональный день траура в связи с терактом в Crocus City Hall объявили 24 марта.

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«Государственный флаг приспущен в российских загранучреждениях по всему миру, на всех населенных континентах. Скорбим», — сообщили в МИД.

На территории всех населенных пунктов Луганской Народной Республики отменили развлекательные мероприятия и приспустили государственные флаги в день траура по жертвам теракта.

Вечером 22 марта в здании Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник» вооруженные боевики открыли огонь. Группа мужчин в упор расстреливала людей. Террористы также устроили пожар в здании. Жертвами стали 133 человека, еще 154 пострадали.