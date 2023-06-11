Происшествия 11 июня 2023, 10:59 Сгоревший на трассе в Кашире автобус потушили МЧС показало кадры тушения выгоревшего на трассе «Каспий» в Подмосковье автобуса

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Автобус, который загорелся на трассе «Каспий» в Московской области, потушили. В пресс-службе ГУ МЧС подчеркнули, что пострадавших в результате ЧП нет.

«До прибытия пожарных эвакуировали 41 человека, из них — четыре ребенка», — отметили в ведомстве.

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В МЧС показали работу спасателей на месте пожара. В кадр попало охваченное огнем транспортное средство и сотрудник ведомства, который заливал пламя.

За пассажирами направили другой автобус.

Транспортное средство загорелось утром 11 июня, когда ехало в Москву, в районе 121-го километра трассы «Каспий». Причина пожара пока неизвестна. Автобус полностью выгорел.