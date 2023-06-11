Эксклюзив 11 июня 2023, 08:57 Более 40 человек эвакуировались из горящего автобуса на трассе в Подмосковье МЧС: из горящего автобуса на трассе «Каспий» в Подмосковье эвакуировались более 40 человек

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Автобус, который сгорел на трассе «Каспий» в городском округе Кашира, следовал из Волгограда в Москву. ЧП с возгоранием произошло около 08:15, сообщили «360» в ГУ МЧС Московской области.

До прибытия пожарных подразделений из автобуса эвакуировался 41 человек. Четверо из них — дети.

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За пассажирами отправили другой автобус из Москвы. Часть людей уехала попутным транспортом, добавили в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.