11 июня 2023, 08:34
Междугородний автобус сгорел дотла на трассе в Подмосковье
Источник «360»: междугородний автобус сгорел на трассе в Кашире
Междугородний автобус сгорел на трассе Р-22 в городском округе Кашира Московской области. О ЧП сообщил источник «360».
По предварительным данным, автобус следовал в сторону Москвы. По неизвестной пока причине он загорелся, когда находился в районе 121-го километра трассы.
Реклама
На место прибыли экстренные службы. Транспортное средство потушили. От огня оно получило сильные повреждения. В результате никто не пострадал, добавил собеседник «360».
Пожары
Реклама
Реклама