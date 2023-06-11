Эксклюзив 11 июня 2023, 08:34 Междугородний автобус сгорел дотла на трассе в Подмосковье Источник «360»: междугородний автобус сгорел на трассе в Кашире

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Междугородний автобус сгорел на трассе Р-22 в городском округе Кашира Московской области. О ЧП сообщил источник «360».

По предварительным данным, автобус следовал в сторону Москвы. По неизвестной пока причине он загорелся, когда находился в районе 121-го километра трассы.

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На место прибыли экстренные службы. Транспортное средство потушили. От огня оно получило сильные повреждения. В результате никто не пострадал, добавил собеседник «360».