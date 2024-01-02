Происшествия 02 января 2024, 18:17 Семнадцать человек пострадали при столкновении двух самолетов в аэропорту Токио NHK: 17 человек пострадали при столкновении двух самолетов в аэропорту Токио Xinhua / Hu Xiaoge / Global Look Press

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По меньшей мере 17 человек получили травмы при столкновении самолета береговой охраны Японии с лайнером LAK в аэропорту Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.

На борту пассажирского лайнера пострадали 16 человек, еще один находился на борту самолета береговой охраны.

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«Мы связываемся с каждым из находившихся на борту, чтобы подтвердить его состояние. К настоящему времени четверо человек пожаловались на плохое самочувствие после инцидента», — сообщил представитель авиаперевозчика.

Вечером 2 декабря в аэропорту Ханеда загорелся следовавший из Саппоро в Токио самолет JAL, в котором находились почти 380 пассажиров. Всем удалось благополучно эвакуироваться из воздушного судна.

По предварительной информации, пассажирский лайнер столкнулся с самолетом японской береговой охраны. В JAL заявляют, что ЧП произошло в момент посадки, когда на взлетной полосе находилось другое судно. По данным NHK, в результате инцидента погибли пять человек.