Мир 02 января 2024, 15:20 Пять человек погибли в столкнувшемся с лайнером самолете береговой охраны Японии NHK: в столкнувшемся с Airbus самолете береговой охраны Японии погибли 5 человек Hu Xiaoge / Global Look Press

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При столкновении самолета береговой охраны Японии с пассажирским лайнером авиакомпании JAL в аэропорту Ханеда погибли пять человек. Все они находились в первом воздушном судне, сообщил телеканал NHK.

Изначально СМИ сообщали о четырех погибших, но затем их число увеличилось.

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Борт береговой охраны Японии столкнулся с самолетом авиакомпании JAL, который следовал в Токио из Саппоро.

На борту лайнера Airbus A350 было 379 человек, среди них восемь детей. После столкновения начался пожар, всем пассажирам удалось вовремя эвакуироваться, отметил RT.

В пресс-службе авиакомпании JAL отметили, что столкновение произошло в момент посадки, когда на взлетно-посадочной полосе разворачивался другой самолет.

На борту транспорта береговой охраны находились шесть человек, одному удалось спастись, добавил kp.ru.