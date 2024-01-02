Мир 02 января 2024, 12:41 Самолет с пассажирами загорелся в аэропорту Токио при посадке NHK: Airbus A350 с пассажирами на борту загорелся при посадке в аэропорту Токио James Matsumoto / Global Look Press

Читать 360tv в

Принадлежащий авиакомпании Japan Airlines самолет Airbus A350 загорелся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Токио. Об этом со ссылкой на кадры с камер видеонаблюдения сообщил телеканал NHK.

Журналисты уточнили, что вспыхнул один из двигателей самолета. В результате пожара сильно пострадало крыло. На место прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.

Реклама

Агентство Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании отметило, что самолет прибыл из аэропорта Шин-Титосе на Хоккайдо. На борту находились более 400 пассажиров и членов экипажа. Всех оперативно эвакуировали.

Журналисты NHK заявили, что предварительной причиной возгорания стало столкновение пассажирского лайнера с самолетом береговой охраны Японии.

Эту информацию подтвердил представитель министерства земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма. По его словам, столкновение двух воздушных судов произошло около взлетно-посадочной полосы.

В центре по предотвращению стихийных бедствий заявили, что причиной возгорания пассажирского самолета могли стать погодные условия. Но, как выяснили журналисты, никаких предупреждений о сильном дожде или грозах в районе токийского аэропорта синоптики не делали.