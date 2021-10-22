Семьям погибших при взрыве под Рязанью выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших при взрыве и пожаре на пороховом заводе под Рязанью выплатят по миллиону рублей. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Рязанские власти сейчас решают вопрос о том, какая помощь потребуется от правительства.

«Уже сейчас могу сказать, что семьям погибших будет выделено по одному миллиону рублей», — написал Любимов.

В Рязанской области 25 октября объявили днем траура по погибшим при взрыве на заводе. Развлекательные мероприятия отменят, внесут изменения в сетку радио- и телевещания. Флаги на зданиях органов власти и администраций будут приспущены.

Взрыв и пожар произошли утром 22 октября в цеху по производству пороха в поселке Лесном Шиловского района Рязанской области. Погибли 17 человек. ЧП произошло на пороховом производстве предприятия «Разряд» на территории неработающего завода «Эластик».

Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. На место ЧП направили специалистов центрального аппарата СК.