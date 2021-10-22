Почти вся смена рабочих погибла при взрыве на пороховом заводе под Рязанью. Главное

На оборонном заводе под Рязанью прогремел взрыв, после которого начался большой пожар. В цехе, где произошло ЧП, погибли почти все рабочие утренней смены, один человек сильно обгорел и находится в критическом состоянии.

В поселке Лесное Рязанской области 22 октября произошел взрыв в цехе по производству пороха. Прибывшие на завод синтетических волокон «Синтетик» пожарные обнаружили, что после взрыва в одном из цехов завода «Эластик» начался пожар. По мнению специалистов МЧС, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса.

Через несколько часов пожар был потушен, его площадь составила 160 квадратных метров. На месте работают сотрудники экстренных служб, а также бригады санитарной авиации и специальная техника. Спасатели заверили, что населению ничего не угрожает. На место происшествия выехал вице-губернатор Рязанской области.

Свою работу начали следователи СК РФ. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, повлекшем смерть двух или более лиц. Рассматриваются различные версии, но окончательные выводы будут сделаны после проведения ряда экспертиз.

Погибла почти вся смена

В результате происшествия пострадали более 10 человек. Telegram-канал Shot сообщил, что один человек отправлен в реанимацию с 80% ожогов тела. Mash опубликовал список всех сотрудников утренней смены. Уже найдено 15 погибших, еще одного ищут под обломками.

На рязанский завод срочно вылетел врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Сейчас на месте происшествия работают более 170 человек, задействовано около 50 единиц техники.

Местные жители рассказали «360», что вход на предприятие закрыт и люди не могут узнать о судьбе своих близких, которые утром вышли на смену. Охрана не дает никаких комментариев, периодически с территории завода выезжают машины скорой помощи.

Заброшенный оборонный завод

Представитель завода синтетических волокон «Эластик» сообщил, что взрыв произошел на частной площадке. В настоящее время завод не работает и сдает в аренду свои площади. Ту территорию снимает частная компания. На ее сайте указано, что предприятие производит промышленные взрывчатые вещества и занимается утилизацией боеприпасов.

«Территория просто наша, а малое предприятие ООО „Разряд“ у нас выкупило землю. Нашего ничего нет здесь. Это частная собственность, поэтому мы туда даже не влезаем», — заявил представитель завода.

Сам завод с 1962 года специализировался на выпуске нити эластик и аммонита 6 ЖВ. После реконструкции в 70-х на предприятии начали работать с боеприпасами различного назначения. В конце 80-х годов из-за конверсии военного производства мощности завода существенно сократились. В новой истории РФ «Эластик» был исполнителем государственного оборонного заказа.

Предприятие было монополистом по снаряжению и сборке авиационных средств поражения наземных объектов и реактивных снарядов в системах залпового огня, а также выпуска газогенераторов для подводной лодки. Однако в 2015 году предприятие признали банкротом, и с февраля 2017 года работу завода остановили, а всех сотрудников уволили.