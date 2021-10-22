СК возбудил уголовное дело после взрыва и пожара на заводе под Рязанью

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после ЧП на заводе в Рязанской области. На место направили специалистов центрального аппарата СК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению Александра Бастрыкина для оказания всесторонней практической помощи в установлении наиболее полной картины и причин произошедшего в Рязанскую область направлены опытные криминалисты центрального аппарата СК России», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что уголовное дело для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования передадут в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

Число погибших при взрыве и пожаре на заводе «Эластик» в Рязанской области составило 12 человек. Состояние еще четверых неизвестно. Как сообщили в полиции, в момент происшествия в цеху находились 17 человек, все они были на рабочей смене.

В СК отметили, что пока рано говорить, что стало причиной произошедшего. Для начала нужно провести ряд экспертиз, которые будут назначены в ближайшее время.