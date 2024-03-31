31 марта 2024, 22:04
Семилетний мальчик утонул в бассейне фитнес-клуба в Казани
В Казани семилетний мальчик утонул в бассейне одного из фитнес-клубов в Советском районе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
«По данному факту организована прокурорская проверка. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал представитель надзорного ведомства», — уточнило ведомство.
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Позже в прокуратуре сообщили о возбуждении по ее инициативе уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Надзорное ведомство взяло расследование под контроль.
Ранее в Башкирии утонул пятилетний ребенок. Тело мальчика нашли в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса.
До этого на Урале четырехмесячный младенец утонул во время купания в пластиковой ванночке, когда его мать потеряла сознание. В это время ее супруг вместе со старшим сыном находились на прогулке.
Смертность
Дети
Прокуратура РФ
Казань
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