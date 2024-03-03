Происшествия 03 марта 2024, 14:22 Пятилетний мальчик утонул в бассейне в Башкирии СК начал расследование гибели ребенка в бассейне в Башкирии

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Пятилетний мальчик утонул в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Аскарово в Башкирии. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального правления СК.

По данным ведомства, мать с четырьмя детьми пришла в бассейн в минувшую субботу, 2 февраля. Спустя некоторое время одного ребенка нашли в воде без признаков жизни.

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Прибывшие на место следователи осмотрели аквазону и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего.

Сотрудники прокуратуры Абзелиловского района оорганизовали собственную проверку гибели мальчика.

Ранее на Урале мать потеряла сознание во время купания младенца. Четырехмесячная девочка захлебнулась водой и скончалась.