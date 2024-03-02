Происшествия 02 марта 2024, 00:01 Младенец утонул во время купания из-за упавшей в обморок матери Упавшая в обморок жительница Верхней Пышмы не спасла утонувшую при купании дочь

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Внезапный обморок жительницы уральского города Верхняя Пышма привел к гибели четырехмесячной дочери. Женщина потеряла сознания во время купания младенца в детской ванночке. Оставшийся без поддержки ребенок не удержался на воде и утонул. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщил РЕН ТВ.

Собеседник журналистов рассказал, что младенец утонул в минувший четверг, 29 февраля. Муж женщины и ее старший сын ушли на прогулку, а она решила искупать дочь перед сном. Ребенка женщина положила в пластиковую ванночку.

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В какой-то момент мать почувствовала себя плохо и упала в обморок. В себя она пришла от криков вернувшегося с прогулки с сыном супруга.

«Четырехмесячная девочка лежала на диване в комнате без сознания», — рассказал собеседник.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть младенца. Местный отдел полиции начал проверку. Окончательную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В марте 2022 года в Санкт-Петербурге во время купания утонул шестимесячный младенец. Мать оставила ребенка в специальном детском удерживающем устройстве и ушла на кухню. В этот момент замок расстегнулся и младенец упал в воду, где захлебнулся. Следователи завели против матери уголовное дело за оставление ребенка в опасности.