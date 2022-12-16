Происшествия 16 декабря 2022, 12:49 Семьи погибших при крушении вертолета в аэропорту Улан-Удэ получат компенсации Глава Бурятии Цыденов: семьи погибших при крушении Ми-8 получат по миллиону рублей Telegram

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Компенсации в размере одного миллиона рублей получат семьи погибших членов экипажа потерпевшего крушение вертолета Ми-8 в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Он подчеркнул, что выплаты проведут за счет республиканского бюджета. Также материальную помощь семьям погибших окажет авиазавод, выпустивший вертолет.

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В качестве предварительных причин аварии сейчас рассматриваются несколько версий: загоревшийся двигатель, ошибка пилота и техническая неисправность.

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Вертолет Ми-8 загорелся при посадке в аэропорту Улан-Удэ на рулежной дорожке. В эксплуатацию воздушное судно еще не поступило. На борту находился экипаж из трех человек. Все они погибли на месте.

По предварительным данным, вертолет предназначался для заказчика из Китая. После возгорания в аэропорт прибыли сотрудники республиканского главка МЧС. Пожару присвоили второй ранг сложности. Для тушения также привлекли специалистов воздушной гавани.