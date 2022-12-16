Происшествия 16 декабря 2022, 12:24 Появились новые кадры с места падения вертолета в Бурятии Kp.ru показал новые кадры с места крушения вертолета в Бурятии Telegram

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От вертолета, потерпевшего крушение в Бурятии, почти ничего не осталось. Новыми кадрами с заснеженного места происшествия поделился kp.ru.

В рухляди на фото даже сложно распознать летательный аппарат.

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Вертолет загорелся при посадке на рулежной дорожке в аэропорту Байкал в Улан-Удэ. Взлетно-посадочную полосу он не задел. Погибли все три члена экипажа. По данным главы Бурятии Алексея Цыденова, вертолет еще не поступил в эксплуатацию, его не успели передать заказчику. СМИ поделились кадрами с места крушения.

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Согласно предварительной информации ГУ МЧС по Республике Бурятия, сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 15:50 по местному времени. Пожару присвоили второй ранг сложности. Специалисты пожарно-спасательного гарнизона выехали на место. Кроме того, тушение проводится «силами аэропорта», сообщил Цыденов. В ликвидации последствий случившегося задействовали «все службы».

Уже известно, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей.