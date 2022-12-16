Происшествия 16 декабря 2022, 12:35 Названы предварительные причины крушения вертолета в Улан-Удэ Глава Бурятии: неисправность или ошибка пилота стали причиной крушения вертолета Ми-8 Telegram

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Причиной крушения вертолета Ми-8 в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ стала техническая неисправность или ошибка пилотов. Как сообщило РИА «Новости», такие предварительные версии аварии назвал глава Бурятии Александр Цыденов.

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«Причины случившегося выясняются, предварительно это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку», — заявил глава региона.

В своем Telegram-канале руководитель республики уточнил, что вертолет загорелся при посадке на рулежной дорожке. Он добавил, что Ми-8 только недавно выпустили с авиазавода и заказчику еще не передали.

«На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж — три человека, к сожалению, погиб», — написал Цыденов.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона сообщил, что в качестве предварительной версии крушения рассматривают пожар в двигателе. Вертолет после введения в эксплуатацию планировали передать заказчику в Китай.

По данным республиканского главка МЧС, сообщение о возгорании вертолета в аэропорте Улан-Удэ поступило на пульт дежурного в 15:50 по местному времени. Пожару присвоили второй ранг сложности. Для тушения кроме пожарных привлекли силы воздушной гавани.