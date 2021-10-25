Столичные полицейские задержали семь человек после массовой драки на Флотской улице. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, сначала между несколькими мужчинами вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. Перепалка переросла в массовую драку. Как сообщил РЕН ТВ, один из ее участников отбивался от обидчиков монтировкой. Полицейские задержали и отвезли в отделение семь человек. Правоохранители организовали проверку обстоятельств драки.

Ранее РЕН ТВ сообщил о массовой драке мигрантов, которые работают в ГБУ «Жилищник», с местными в московском районе Коптево. Телеканал уточнил, что потасовка началась во время совместной пьянки. В отделение полиции тогда попали 23 человека.

Позже в МВД Москвы эту информацию опровергли. В ведомстве уточнили, что тогда на бытовой почве подрались два человека. Один из них повредил ногу.