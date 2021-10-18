Мигранты снова устроили массовую драку в Москве

В Москве произошла еще одна массовая драка мигрантов, в которой на этот раз приняли участие и россияне, и сотрудники ГБУ «Жилищник». Одного из пострадавших госпитализировали с ножевым ранением, сообщил РЕН ТВ.

Конфликт произошел на севере Москвы, в районе Коптево. Драка между мужчинами завязалась в процессе распития спиртных напитков.

Полицейские по итогам потасовки доставили в отдел 23 участника драки. Сейчас в отношении задержанных проводится проверка. Будет решен вопрос о возможной депортации.

Газета «Известия» ранее со ссылкой на очевидцев сообщала, что в пятницу, 15 октября, массовая драка мигрантов также произошла в районе Кузьминки. По рассказам, в конфликте участвовали приезжие из Средней Азии. Подрались около 10 человек.

Ранее в Москве выявили трудовых мигрантов, которых незаконно ввозили в столицу под предлогом лечения. Правоохранители выяснили, что канал нелегальной миграции через столичные аэропорты открыли два выходца из Узбекистана и один россиянин. Последний признал вину и пошел на сделку со следствием, узбекистанцев же отправили под стражу.