Полиция опровергла сообщения о массовой драке мигрантов в Москве

Информация об очередной массовой драке между мигрантами на севере Москвы, после которой якобы задержали 23 человека, не соответствует действительности. В столичном МВД сообщили, что на самом деле подрались двое мужчин, написало РИА «Новости».

Стражи порядка получили сообщение о конфликте в Коптеве прошедшей ночью. Драка произошла на 3-м Михайловском переулке. Сотрудники полиции, прибывшие на место, установили, что потасовку на бытовой почве устроили двое мужчин. Один из них поранил ногу.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, подозреваемого доставили в отдел МВД по Коптеву. Проводится проверка.

Ранее СМИ сообщили, что на севере столицы произошла очередная массовая драка между мигрантами. Конфликт якобы разгорелся во время распития спиртных напитков. Отмечалось, в драке принимали участие и россияне, и сотрудники ГБУ «Жилищник».

В Екатеринбурге в субботу водитель избил мужчину до потери сознания, а потом переехал его на машине. Все это произошло средь бела дня, прямо перед окнами жилого дома.