Происшествия 13 апреля 2024, 17:51 Семь человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ Приходько: при атаке ВСУ на Горловку пострадали семь человек РИА «Новости»

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В результате обстрела жилого массива в Горловке со стороны ВСУ пострадали семь человек, включая двух детей. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«До семи возросло количество раненых горловчан в результате обстрела жилого массива „Комсомолец“ со стороны ВСУ, среди них двое детей», — написал он.

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В субботу, 13 апреля, Приходько сообщил, что под огнем боевиков оказался Никитовский район города. Прилеты националистов также зафиксировали в районе поселка шахты имени Гагарина.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации огня уточнило в Telegram-канале, что всего националисты выпустили по Горловке 11 снарядов калибра 155 миллиметров со стороны населенного пункта Дзержинск.

Также 13 апреля националисты нанесли ракетный удар по Луганску, ранения получили три местных жителя. По предварительным данным, ВСУ применили дальнобойные ракеты Storm Shadow.