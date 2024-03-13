Происшествия 13 марта 2024, 06:03 Восемь беспилотников сбили в Брянской области Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили в Брянской области 7 БПЛА Unsplash

Читать 360tv в

В Брянской области военные предотвратили атаку беспилотниками самолетного типа. Они уничтожили восемь дронов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. <…> Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — объявил он.

Реклама

Военные ликвидировали семь БПЛА самолетного типа над Стародубским муниципальным округом, Унечским и Клинцовским районами. Александр Богомаз поблагодарил силы ПВО за работу.

Спустя некоторое время губернатор сообщил об уничтожении еще одного дрона над Унечским районом. Таким образом, общее количество сбитых беспилотников достигло восьми.

В Воронежской области ночью сбили один украинский беспилотник, в Курской — еще два. В Белгородской области дрон уничтожили в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа. Упавшие на землю обломки спровоцировали пожар в хозяйственной постройке. Мирные жители не пострадали.