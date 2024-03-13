Происшествия 13 марта 2024, 04:33 Пожар начался на месте падения обломков БПЛА в Белгородской области РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, по предварительной информации, в результате падения обломков беспилотников никто не пострадал.

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«В одном частном домовладении горит сарай. Оперативные службы выехали на место», — добавил глава региона.

Вечером во вторник, 12 марта, на территории всей Белгородской области включили сигнал ракетной опасности. Жителей региона призвали не выходить на улицу и не подходить к окнам. Спустя несколько минут оповещение отменили.

Днем 12 марта Белгород подвергся атаке беспилотников. Один из дронов врезался в здание мэрии и взорвался. В результате пострадали четыре человека. Двух сотрудниц мэрии госпитализировали с осколочными ранениями. Одна из них находится в тяжелом состоянии, другая — в состоянии средней тяжести. Еще двум пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Кроме того, город атаковали еще два БПЛА. Один из них врезался в стену магазина, другой упал на крышу торгового центра. В результате этих атак никто не пострадал.