Происшествия 13 марта 2024, 02:49 Украинский беспилотник ликвидировали над Воронежской областью Губернатор Гусев: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ под Воронежем РИА «Новости»

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Дежурные средства ПВО в Воронежской области обнаружили и ликвидировали украинский БПЛА. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в Telegram-канале.

«По предварительным данным, последствий на земле нет», — отметил он.

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Глава региона предупредил, что опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее власти Воронежской области объявляли авиационную опасность. Гусев сообщал, что к территориям региона приближаются беспилотники ВСУ. Военные привели средства ПВО в готовность.

В конце февраля воронежцев также предупреждали о пяти приближающихся украинских беспилотниках. Их просили укрыться в ближайшем здании или подземном переходе. Позже выяснилось, что границу Воронежской области дроны ВСУ не пересекли.