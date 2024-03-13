13 марта 2024, 02:49
Украинский беспилотник ликвидировали над Воронежской областью
Губернатор Гусев: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ под Воронежем
Дежурные средства ПВО в Воронежской области обнаружили и ликвидировали украинский БПЛА. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в Telegram-канале.
«По предварительным данным, последствий на земле нет», — отметил он.
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Глава региона предупредил, что опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Ранее власти Воронежской области объявляли авиационную опасность. Гусев сообщал, что к территориям региона приближаются беспилотники ВСУ. Военные привели средства ПВО в готовность.
В конце февраля воронежцев также предупреждали о пяти приближающихся украинских беспилотниках. Их просили укрыться в ближайшем здании или подземном переходе. Позже выяснилось, что границу Воронежской области дроны ВСУ не пересекли.
Беспилотники
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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