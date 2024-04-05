Происшествия 05 апреля 2024, 07:12 Село Вязовое в Белгородской области попало под обстрел МЧС Белгородской области сообщило об обстреле села Вязового

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Утром 5 апреля украинские войска атаковали Краснояружский район. Под обстрел попало село Вязовое, сообщило МЧС Белгородской области.

«Ведется обстрел Краснояружского района, село Вязовое», — объявила пресс-служба.

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Удары зафиксировали в 06:48. Ведомство призвало жителей спуститься в укрытия, в том числе в подвалы домов.

За три часа до обстрела села Вязового Вооруженные силы Украины атаковали Репяховку в Краснояружском районе. В полночь в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотниками. Предупреждение отменили через два часа.

В Белгородской области 4 апреля сбили не менее четырех беспилотников. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один из них атаковал грузовик в окрестностях села Вознесеновка Шебекинского городского округа. Машина получила серьезные повреждения, но водитель не пострадал.