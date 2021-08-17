Село в районе падения Ил-112В сняли на видео

Летчики транспортного самолета Ил-112В перед крушением самолета до последнего пытались увести борт подальше от населенных пунктов. Об этом со ссылкой на источник сообщил «Интерфакс». Транспортник упал недалеко от села Никольское. «360» публикует видео с места.

На опубликованных кадрах можно увидеть дома, Никольский храм и проезжающие на место крушения машины пожарных и военных.

Самолет Ил-112В потерпел крушение при заходе на посадку после тренировочного полета. По предварительным данным, у транспортника загорелся правый двигатель. Лайнер начал терять высоту и упал в районе аэродрома Кубинка.

По данным Объединенной авиастроительной корпорации, командиром экипажа был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились второй летчик Дмитрий Комаров и бортинженер Николай Хлудеев. Никто из них не выжил.

Ил-112В прилетел в Подмосковье с Воронежского авиационного завода для участия в международном форуме «Армия-2021.

После крушения следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна.