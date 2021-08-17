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    17 августа 2021, 15:30

    ОАК сообщила о гибели экипажа при крушении Ил-112В в Подмосковье

    Анатолий Минкин, Екатерина Шамина

    При крушении опытного образца нового военно-транспортного самолета Ил-112В члены экипажа не выжили. Об этом РИА «Новости» сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

    ОАК сообщила о гибели экипажа при крушении Ил-112В в Подмосковье

    «По информации с места крушения самолета Ил-112В, выживших нет», — заявил собеседник агентства.

    Во вторник, 17 августа, при заходе на посадку в подмосковном аэропорту Кубинка потерпел крушение опытный образец Ил-112В. Падение произошло в лесополосе. Причина крушения неизвестна, расследованием займется спецкомиссия.

    Самолет Ил-112В совершил перелет из Воронежа в Жуковский. Новинку должны были представить на международном форуме «Армия-2021», который пройдет в Кубинке с 22 по 28 августа.

    Ил-112В — легкий транспортный самолет нового поколения. Его построили на Воронежском авиационном заводе. Он должен заменить Ан-24 и Ан-26.