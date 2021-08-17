ОАК сообщила о гибели экипажа при крушении Ил-112В в Подмосковье

При крушении опытного образца нового военно-транспортного самолета Ил-112В члены экипажа не выжили. Об этом РИА «Новости» сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

«По информации с места крушения самолета Ил-112В, выживших нет», — заявил собеседник агентства.

Во вторник, 17 августа, при заходе на посадку в подмосковном аэропорту Кубинка потерпел крушение опытный образец Ил-112В. Падение произошло в лесополосе. Причина крушения неизвестна, расследованием займется спецкомиссия.

Самолет Ил-112В совершил перелет из Воронежа в Жуковский. Новинку должны были представить на международном форуме «Армия-2021», который пройдет в Кубинке с 22 по 28 августа.

Ил-112В — легкий транспортный самолет нового поколения. Его построили на Воронежском авиационном заводе. Он должен заменить Ан-24 и Ан-26.