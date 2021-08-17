СК опубликовал кадры с места крушения Ил-112В в Подмосковье

Следственный комитет России показал видео с места крушения Ил-112В недалеко от Кубинки. Самолет упал в лес днем 17 августа.

На кадрах видно, что на месте работают сотрудники СК и пожарные. Они потушили последние очаги пламени на упавшем самолете. На видео можно заметить обломки Ил-112В.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что выживших в авиакатастрофе нет.

Ил-112В днем 17 августа выполнил тренировочный полет и зашел на посадку, когда один из двигателей самолета загорелся. Лайнер начал терять высоту, а затем упал в лесу Подмосковья и взорвался.

По данным ОАК, на борту находились летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. До этого они неоднократно успешно испытывали технику. По информации СМИ, экипаж под командованием Куимова впервые поднялся в воздух на турбовинтовом самолете Ил-114-300 в 2019 году.

Ил-112В — легкий транспортный самолет нового поколения, построенный на Воронежском авиационном заводе. Он должен заменить Ан-24 и Ан-26. Экипаж под руководством Куимова прилетел в Подмосковье, чтобы подготовиться к показу на международном форуме «Армия-2021», который пройдет в Кубинке с 22 по 28 августа.

По факту крушения самолета СК открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.