Важное 13 марта 2023, 11:03 Село в Брянской области попало под минометный обстрел ВСУ Губернатор Брянской области Богомаз: село Раковка попало под минометный обстрел ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели минометный обстрел села Раковка в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram.

«Сегодня ВСУ произвели минометный обстрел деревни Раковка Климовского района. Пострадавших нет», — написал он.

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По его словам, повреждения замечены у жилого дома и хозяйственной постройки в селе. Также оказалось нарушено энергоснабжение населенного пункта. Оперативные службы уже находятся на месте и начали работать.

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Националисты регулярно открывают огонь по Брянской области, поскольку это приграничный регион. В прошлый раз они обстреливали область 10 марта. ВСУ нанесли удары по поселку Белевица Погарского района. Богомаз сообщал, что обошлось без пострадавших.

Прошедшей ночью украинские военные обстреляли Новую Каховку и еще пять населенных пунктов Херсонской области. Вооруженные силы Украины выпустили по ним 47 снарядов.