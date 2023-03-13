Происшествия 13 марта 2023, 09:33 ВСУ обстреляли Новую Каховку и еще несколько населенных пунктов Херсонской области ВСУ обстреляли 5 населенных пунктов в Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прошедшей ночью открыли огонь по пяти населенным пунктам на левом берегу Днепра Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Каиры, Рыбачье», — сказано в сообщении.

Реклама

Всего националисты выпустили из ствольной артиллерии 47 снарядов. Информация о возможных жертвах или повреждениях инфраструктуры сейчас уточняется. Накануне Вооруженные силы Украины ударили по шести населенным пунктам Херсонской области.

Реклама

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что у ВСУ нет ресурсов для полномасштабного наступления на левобережье Днепра. По его словам, украинские власти намеренно делают вбросы по поводу якобы ведущейся подготовки к таким маневрам.