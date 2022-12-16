Происшествия 16 декабря 2022, 06:59 Село Лантратовка в ЛНР обстреляли ракетами HIMARS ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по селу Лантратовка три ракеты РСЗО HIMARS Telegram

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Украинские войска обстреляли село Лантратовка Луганской Народной Республики. Они применили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, рассказало представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Огонь по селу Лантратовка в Троицком районе открыли в 04:10 и выпустили три ракеты РСЗО HIMARS. Информацию о пострадавших и повреждениях в представительстве ЛНР не уточнили. Почти за два часа до этого Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов, применив три такие же ракеты, а в городе Ирмино прогремел мощный взрыв. Местные жители услышали сильный удар, после которого небо озарилось огнем. Они предположили, что украинский снаряд попал в склад боеприпасов.

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Российские военные регулярно отбивают атаки ВСУ. Минобороны рассказало 14 декабря, как диверсанты пытались напасть в районе населенного пункта Червоная Диброва, но по их группе нанесли удар.

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